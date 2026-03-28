Kapadokya’da “Yamaçların Atlısı” olarak tanınan Sarp Kutsi Poyraz, turistlere at turu düzenlerken kalan zamanlarında bölgenin bilinmeyen yamaçlarını at sırtında keşfetmeye devam ediyor.

Yörede 7 yaşından beri atlara olan tutkusuyla bilinen 32 yaşındaki Poyraz, yaklaşık 25 yıldır peribacalarıyla kaplı patikalara atıyla çıkıyor. Nevşehir’in Göreme beldesindeki çiftlikte her sabah atların bakımını yaparak güne başlayan Poyraz, en sevdiği atı “Melek”i hazırladıktan sonra kalabalıktan uzak, çoğu kişinin ayak basmadığı doruklara yöneliyor.

Vadilerde süzülen balonların eşsiz manzarasını tepelerden izliyor.Poyraz, ziyaretçiler için turistik bir deneyim olan Kapadokya manzarasının kendisi için günlük hayatın bir parçası olduğunu belirtti.Yaz kış demeden her sabah gün doğumunda çiftliğe geldiğini ve “dostlarım” diye tanımladığı atlarla ilgilendiğini anlatan Poyraz, “Çocukluğumda komşumuzun atları vardı. İlk başta onlara dokunmak, daha sonra da binmek istedim. Komşumuz bana eğitim verdi. O eğitimden sonra kendi başıma öğrenmeye başladım. Daha sonrasında da tabii ki de daha profesyonel eğitimler alarak bu hale geldik. ‘Yamaçların atlısı’ ünvanını elden bırakmamak için at nalı basılmadık yer bırakmıyorum.” diye konuştu.

“KENDİMİ 60 YAŞINDA DA AT SIRTINDA GÖRÜYORUM”

At sırtında yolculuğun Kapadokya’nın bilinmeyen güzelliklerini keşfetmenin en etkili yollarından biri olduğunu ifade eden Poyraz, vadi içleri, yamaçlar ve tepelerde doğayla baş başa kalmaktan keyif aldığını dile getirdi.

Kapadokya’nın biniciliğe en elverişli coğrafyalardan biri olduğunu vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti:“Kapadokya eşsiz bir güzelliğe sahip ve dünya çapında misafirlerimiz geliyor. Onlara düzenlediğimiz turun dışında Kapadokya’nın derinliklerine inerek bölgeyi at sırtında keşfediyorum. Atlarla dostluğum tarif edemeyeceğim bir bağ. Atlar dünyanın en hissiyatlı hayvanlarıdır. Binicilik iki canlının bir araya gelip de tek beden olduğu bir spordur. Ayrılsam bana gerçekten de büyük bir zulüm gelirdi. Çünkü atlarla ayrılmaz bir bağımız var. Sabahleyin uyanıyorum, gözümü açıyorum, onların yanındayım. Onlarla zaman geçiriyorum. Akşam yine eve döndüğümde bile aklımda atlar oluyor. Yaşım 32 ama kendimi 60 yaşında da at sırtında görüyorum. Kapadokya’nın güzelliklerinin keşfini o yaşımda da devam ettireceğim.”

Kapadokya’yı at sırtında en iyi gün doğumunda keşfettiğini anlatan Poyraz, “Kapadokya’nın tarihi ve doğal yapısını, sessizliğini gün doğumunda daha rahat hissedebiliyor, görebiliyorsunuz. Aktepe dediğimiz mevki var, oraya çıkıyorum. Daha çok tepe ve uç noktalara, kimsenin ayak basmadığı yerlere çıkıp balonları tepe noktalardan izliyorum.” dedi.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin atlı turlara ilgi gösterdiğini belirten Poyraz, tur etkinliğini severek gerçekleştirdiğini ve daha önce keşfettiği alanları tanıtarak gönüllü rehberlik yaptığını da sözlerine ekledi.