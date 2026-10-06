Kaynak: DHA

Olay, Hersek Mahallesi İpekyolu Caddesi’ndeki bir tersanede oldu. Şanlıurfa’dan Yalova'ya 10 gün önce çalışmak için gelen Yılmaz Çelikbilek, iddiaya göre geminin güvertesinde, boruları yıkamak için ilgili bölgeye gitti. Çelikbilek burada, tank menholünün bulunduğu bölümde zeminin üzerindeki naylon nedeniyle açıklığı fark edemedi. Naylonun üzerine basmasıyla Çelikbliek, boş tanka düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çelikbilek’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan otopsisin ardından Yılmaz Çelikbilek, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNE İNCELEME

Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında menholün üzerinin neden naylonla kapatıldığı, çalışma alanının güvenli hale getirilip getirilmediği ve gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığı araştırılıyor.