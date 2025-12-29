Yalova’da 3 polisin şehit olduğu çatışmada ölen 2 IŞİD’linin hakkında ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla dava açılarak 10 Ekim 2024'te tutuklandığı, 18 Nisan 2025'te tahliye edildiği ortaya çıktı. 2 IŞİD’li teröristin de yer aldığı çatışmada 3 polis şehit oldu.

7 AY SÜRDÜ

Kısa Dalga'da yer alan habere göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak’ın ilk olarak 10 Ekim 2024’te gözaltına alınıp tutuklandığı kaydedildi.

Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne gönderilen şüphelilerin evlerinde toplatma kararı bulunan yayınlar ve çeşitli notlar ele geçirilerek haklarında “terör örgütü üyeliği” ve “öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla dava açıldı.

Umutlu ve Sordabak, yalnızca 6 ay tutuklu kaldıktan sonra 18 Nisan 2025’te tahliye edildi.

8 AY SONRA ÇATIŞMA

Söz konusu IŞİD’liler, tahliye olmalarından 8 ay sonra bugün Yalova’da emniyet birimleriyle karşı karşıya geldi. Çatışmada 3 polis şehit oldu, 6 IŞİD'li terörist öldürüldü.

“CUMHURBAŞKANINI KAFİR OLARAK GÖRÜYORUM”

Öldürülen Zafer Umutlu’nun, tutuklanmasından önceki savcılık ifadesinde “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 'Tağut' (şeriat dışı) olarak görüyorum. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık yemini eden polisler kafirdir. Askerlik yapmak ve oy kullanmak küfürdür. Cumhurbaşkanı’nı kafir olarak görüyorum” dediği öğrenildi.

AİLESİNİ ‘CİHAT’ İÇİN KAÇIRMAYA ÇALIŞMIŞ

IŞİD’li Haşem Sordabak’ın ise daha önce babası ve kardeşlerini "kafir" ilan ederek üzerlerine ateş açtığı için tutuklandığı öğrenildi. İddianameye göre Sordabak, annesini zorla kaçırarak IŞİD’in Afganistan-Pakistan bölgesindeki yapılanması olan Horasan Ordusu’na (ISKP) katmak istediğini de açıkça beyan etti.

