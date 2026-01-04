3 polisin şehit olduğu Yalova'daki terör örgütü IŞİD operasyonunun yankıları sürüyor. Polisin baskın düzenlediği bahçe içindeki iki katlı evin üst katında Zafer Umutlu ve eşi Berivan, alt katında ise iki ay önce taşınan Mehmet Cami Sordabak ve eşi Filiz ikamet ediyordu.

Kadınların ifadelerine göre olayın yaşandığı gece, öldürülen IŞİD’liler Zafer Umutlu’nun evinde toplanmıştı. 9 aydır evde 11 aylık bebekleriyle birlikte oturan Zafer Umutlu’nun eşi 23 yaşındaki Berivan Şengir Umutlu, olay gecesi Sordabak ailesinin gece eve gitti. 9 aydır evde 11 aylık bebekleriyle birlikte oturan Zafer Umutlu’nun eşi 23 yaşındaki Berivan Şengir Umutlu, olay gecesi Sordabak ailesi de gece eve gitti.

Yalova'da terör örgütü IŞİD üyelerinin yakalanması için baskın yapılan evde bulunan kadınların ifadeleri, çatışma anında yaşananları ve evdeki mühimmat hazırlığını şoke etti. Elinde barut izi bulunan şüphelinin savunması da dikkat çekti.

Kısadalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre, Yalova’daki operasyonda öldürülen 5 IŞİD’linin eşlerinin ifadelerinde uzun namlulu silahları evlerinde sakladıkları, evde bulunan düdüklü tencerenin patlayıcıya dönüştürüldüğü ayrıntıları kan dondurdu.

Sosyal medyada örgüt propagandası yaparak şeriat çağrısı yapan İlim ve Takva Dergisi’nin sözde hocalarından Ömer El Kurdi kod adlı Mehmet Bal’ın operasyondan 4,5 saat önce çatışmanın yaşandığı eve gittiği öğrenildi.

Bal, ifadesinde bir süredir moralinin bozuk olduğunu iddia ettiği Zafer Umutlu ile konuşmak için eve gittiğini öne sürdü.

'CİHAT BAŞLAMIŞTIR' DİYE BAĞIRMIŞ

Kadınlar ifadelerinde, polislerin eve baskın yaptığı sırada Lütfi Sordabak’ın silahını pencereden çıkararak “Cihat başlamıştır” diye bağırdığını söyledi. Öldürülen IŞİD'li Mehmet Cami Sordabak’ın eşi Filiz’in elinde barut kalıntısına rastlanması çatışma sırasında silah kullandığı şüphesine neden oldu.

SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Filiz Sordabak, polis sorgusunda ellerinde tespit edilen barut kalıntısıyla ilgili “Eşimin başını okşadım. Barut kalıntısı o sırada elime bulaşmıştır” savunması yaptı.

Eşinin pencereye silahla yöneldiğini, önüne geçtiğini eşinin kendisini ittiğini anlatan Umutlu, eşinin “Biz esarete düşmek istemiyoruz” diyerek ateş açtığını söyledi.

Haşem Sordabak’ın eşi 21 yaşındaki Çiğdem Sordabak ise silahların nereden geldiğini bilmediğini iddia ederken İlim ve Takva Dergisi’ne ara ara gittiğini ve WhatsApp grubunda yazıştıklarını anlattı.

Filiz Sordabak ise çatışma çıktığında çocuklarının alt katta olduğunu anlatarak “Kaynım Lütfi Sordabak “Yardım isteyin” diye bağırdı. Bunun üzerine Musa Sordabak’ı aradım. Musa geldi. Çocuklarımı almak için aşağı indim. Sonra Emel Ayvaz ve Elif Bal’ı aradım” dedi. Elinde barut kalıntısı çıkan Sordabak, “Bu cihadı beklemiyorduk. Olay sırasında ateş etmedim. Elimdeki barut kalıntısı eşimin başını okşamamdan kaynaklanmıştır” dedi.

Lütfi Sordabak’ın 22 yaşındaki eşi Nihal Sordabak ise eşinin eve baskın olabileceğini söylediğini, bu yüzden Zafer Umutlu’nun evine gittiklerini söyledi. Evde silah görmediğini ancak piknik tüpü ve düdüklü tencereyi mutfak tarafındaki bir odada gördüğünü anlatan Sordabak çocukları zarar görmesinler diye erkeklerin kaldığı tarafa götürdüklerini anlattı. Sordabak savunmasında kendisinin ve diğer kadınların silah kullanmadıklarını iddia etti.