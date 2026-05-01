Yalova'da öldürülen IŞİD'li teröristlerin telefonla irtibat kurduğu Rıza Turgay, kendisine örgüt üyelerinden gelen aramayı 'hurma fiyatı sormak için aramıştır' diyerek savundu. Savcılık 15 yıl hapsini istedi, mahkeme 'şüpheden sanık yararlanır' diyerek beraat kararı verdi.

3 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU

Yalova'da IŞİD hücrelerine düzenlenen operasyon sıraısnda çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit olmuştu. Örgütle irtibatlı olduğu düşünülen Rıza Turgay, Koaceli'de gözaltına alındı. Savcılık Turgay'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıl hapsini istedi. Mahkeme 'delil yetersizliği' diyerek beraat kararı verdi.

"HURMA FİYATI SORMAK İÇİN ARADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ operasyonunun ardından yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli'de tutuklanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Rıza Turgay L., delil yetersizliğinden beraat etti. Seyyar satıcı olan sanık, çatışmada öldürülen teröristle olan telefon irtibatını ise "Bana hurma fiyatı sormak için aradığını düşünüyorum" sözleriyle savundu.

"BERE VE ANAHTARLIĞI EMİNÖNÜ'NDEN ALDIM"

Sanık, savunmasına şöyle devam etti:

"Telefonumda tespit edilen videonun örgütsel bir yönü yoktur, ne şekilde telefonuma geldiğini hatırlamıyorum. İnternet sitelerinden gezindiğim linklerden yanlışlıkla basmam nedeniyle telefonuma inmiş olabilir, bilinçli şekilde kaydetmedim. İddianamede belirtilen anahtarlık ve berenin örgüt mensuplarınca kullanıldığını soruşturma aşamasında öğrendim. Ben bunları Eminönü'nden satın aldım, suç oluşturduğunu bilmiyordum. Üzerlerinde DEAŞ ile ilgili hiçbir şey yazmaz. Ben daha önce DEAŞ'a üyelik suçundan yargılandım ve hakkımda beraat kararı verildi, kesinleşti. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum."

İDDİANAMEDEN: HTS KAYITLARI, DEAŞ FLAMASI, TELEFON REHBERİ...

Duruşmada, terör örgütü DEAŞ'ın hücresel yapılanmasına dikkat çekilen iddianamenin detayları okundu. İddianamede, 29 Aralık 2025'te Yalova'daki çatışmada etkisiz hale getirilen terörist Zafer Umutlu'nun kullandığı "@zafer_ebuhafsa" uzantılı Telegram hesabında ses kaydının bulunduğu, örgütsel paylaşımlar yapıldığı ve şahsın bir sosyal medya grubuna da üye olduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasında ayrıca, terörist Zafer Umutlu'nun Temmuz 2025'te Semih Can Y.'den 100 bin lira borç istediği, Semih Can Y.'nin HTS kayıtları incelendiğinde ise sanık Rıza Turgay L. ile iletişimde olduğunun tespit edildiği bilgisi yer aldı. Sanığın Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki evinde 31 Aralık 2025'te yapılan aramalarda ise terör örgütü DEAŞ'ın flaması, amblemini içeren ve suç unsuru olduğu değerlendirilen üzerinde Arapça yazılı siyah bere ile metal anahtarlık ele geçirildiği kaydedildi.

Ayrıca, iddianamedeki dijital verilerde ise L.'nin rehberinde Yalova'daki çatışmanın faillerinden Zafer Umutlu'nun "Zafer Yalova" adıyla kayıtlı olduğu ve ikili arasında 26 Şubat - 14 Aralık 2025 tarihleri arasında WhatsApp üzerinden irtibat kurulduğu ifade edildi.

beraat aldı

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın silahlı terör örgütü DEAŞ'ın hiyerarşik yapısı altında faaliyet yürüttüğünü ve örgüt içindeki eylemlerini örgütün amaç ile hedeflerini bilerek, isteyerek gerçekleştirdiğini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti ise sanığın isnat edilen suçu işlediğine dair savunmasının aksini ispatlayan, mahkumiyetine yeterli açık, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereğince sanığın beraatine ve tahliyesine karar verdi.