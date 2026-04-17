Tavşanlı’da beldesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar’a ait iş yeri önünde kavga çıktı. Kavgada 6 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Altınova Devlet Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılarından birinin ağır olduğu öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili çok sayıda gözaltı yaşanırken soruşturma devam ediyor.