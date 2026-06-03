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Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden tarafından yapılan açıklamada; işyerlerinin satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi kapsamında açık teklif usulüyle yapılacak.

İhaleler 17-15 haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İşyerlerinin 43’ü Paşakent, 15’i ise Çalıca’da satışa sunuldu. İşyerleri 480 bin ile 780 bin lira arasında tahmini bedelleri olduğu belirtiliyor. İhaleler Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda olacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin, şartnamede belirtilen belgeleri ihale saatinden önce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerektiği söylendi.

Detaylı bilgi ve ihale ilanına AFAD’ın internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.