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Kaynak: AA

Yalova’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Yalova Valiliği, aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklentisi doğrultusunda il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda yarın eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı.

VALİLİKTEN HAVA KOŞULLARI AÇIKLAMASI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentte etkili olan yağışların şiddetinin azalacağı ancak yarın da devam edeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda il genelindeki resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.

KAMUDA BAZI PERSONEL İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ayrıca çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın kamu personeli de karar kapsamında idari izinli olacak.