Kaynak: İHA

Yalova’nın Bayraktepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mülkiyet haklarını sarsan sıra dışı bir imar uygulamasıyla karşı karşıya kaldı. Yalova Belediyesi tarafından 2018 yılında bölgede yürürlüğe konan ancak daha sonra iptal edilen imar planı, 2023 yılında yeniden revize edilerek uygulamaya kondu. Yeni imar planı ve şuyulandırma (ortaklaştırma) çalışmaları esnasında, iddiaya göre belediye bölgedeki hak sahiplerinin tapularına sessiz sedasız hissedar olarak eklendi. Durumdan tamamen habersiz olan ve tapu sorgulaması yaptıklarında mülklerine belediyenin ortak olduğunu gören mahalle sakinleri, bu şokun ardından gelen ödeme tebligatlarıyla ikinci bir darbe aldı. Belediye, vatandaşlardan hisselerin büyüklüğüne göre 300 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen paralar talep etti.

"ARSA PAYIMIZ AZALDI, ÜSTÜNE BİR DE BORÇ ÇIKARILDI"

Mahalle sakinlerinden İlyas Kürekçi, durumdan çok kısa bir süre önce haberdar olduklarını belirterek yasal düzenlemeye tepki gösterdi. Kürekçi, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri bize otogarın arkasındaki belediye arazisinden pay verilerek bir düzenleme yapıldığını aktardı. Benim kendime ait 300 metrekare arsam var. Yapılan bu son düzenlemeyle arsamın yaklaşık 35,5 metrekaresine belediye ortak edilmiş. Şimdi de bu ortaklığı kaldırmak ve kendi yerimi geri almak için benden 350 bin liranın üzerinde bir para isteniyor. Ben 20 bin lira maaş alan bir emekliyim, bu paraları hangi bütçeyle ödeyeceğiz bilmiyoruz" dedi.

Yıllar önce 469 metrekarelik arsa satın aldığını dile getiren Mustafa Tan ise kendi payının da azaldığını ifade ederek, "Yeni tapu dökümünde bana 413 metrekare yer verilmiş. Geri kalan kısmın 21 metrekaresine belediye doğrudan hisse ortağı yapılmış, 33 metrekaresi ise tamamen ortada yok. Yola gittiği söyleniyor ama hangi yola gittiği belli değil. Tapu sorgulamasında eski arsamın iptal edildiğini görünce gerçeği öğrendim" şeklinde konuştu.

İŞÇİ VE EMEKLİ MAHALLELİ ÇARE ARIYOR

Eski ve yeni tapu senetlerini göstererek aralarındaki farka dikkat çeken mahalle sakinlerinden Ahmet Avcı da geçim derdinde olduklarını belirterek şunları söyledi: "357,5 metrekare olan arsamın 42 metrekaresi belediyeye hisse olarak yazılmış. Daha sonra bu hisseyi bana geri satmak için yaklaşık 360 bin lira talep ediyorlar. Ben işçiyim, henüz emekli bile olamadım. Bu parayı ödeyecek gücüm yok. Ödeyemezsek mülkümüze ne olacak, evimizden mi olacağız?"

MAHALLE MUHTARI VE SAKİNLER HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYOR

Bayraktepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Esmer, mahallede uzun yıllardır kronikleşen imar sıkıntıları yaşandığını doğrulayarak mağdur olan vatandaşların topluca kendisine başvurduğunu belirtti. İnsanların bu zor ekonomik şartlarda mağdur edilmemesi gerektiğinin altını çizen Muhtar Esmer, "Vatandaşlar çaresizce kapıma geldi. Ben de hep birlikte belediye yetkilileriyle görüşmeye gidelim, derdimizi anlatalım dedim. Bu bölgede imar sorunları bir türlü kalıcı çözüme kavuşturulamadı" ifadelerini kullandı.

Süreçle ilgili kendilerine hiçbir resmi bilgilendirme veya ön uyarı yapılmadığını, her şeyi tesadüfen öğrendiklerini öne süren Seçim Sokak sakinleri, belediyenin bu uygulamasının iptal edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla toplu olarak hukuki yollara başvurmaya ve dava açmaya hazırlanıyor.