Yalova’da bulunan Yalova Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam Merkezi’nde köpek ölümleri yaşandığı iddiaları üzerine adli soruşturma başlatıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve hayvanseverlerin yaptığı suç duyurularını incelemeye alarak olayla ilgili resmi soruşturma sürecini başlattı.

BARINAKTA JANDARMA İNCELEMESİ

Soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla Yalova İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı olay yeri inceleme ekipleri, barınakta detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Ekiplerin, merkezde yaşandığı öne sürülen hayvan ölümlerine ilişkin delil topladığı ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.

İDDİALAR DETAYLI ŞEKİLDE ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, barınaktaki köpek ölümleri iddiasının doğruluğunun belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü ve soruşturma kapsamında gerekli tüm bulguların değerlendirileceğini bildirdi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.