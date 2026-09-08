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Kaynak: İHA

Ergenekon sırtlarında bulunan bir barakada henüz belirlenemeyen bir sebeple gece saatlerinde alevler yükseldi. Belde merkezinden de net bir şekilde fark edilen yangını gören çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Esenköy Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye sıçramasını önleyerek kısa sürede kontrol altına aldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi. Güvenlik güçleri ve itfaiye birimleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla detaylı inceleme başlattı.