Yalova’da yarın bir günlük vatani görevini yapacak engelli gençler için kına eğlencesi düzenlendi.

Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği tarafından Çiçek Kafe’de gerçekleştirilen programda, engelliler için asker eğlencesi gerçekleştirildi. Programda protokol üyeleri gençlerin avuçlarına kına yaktı. Kına eğlencesine aileleriyle katılan gençler, gönüllerince oynayarak eğlendi.

Programda konuşan Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan "Süreç, 2001 ya da 2002’de başlamıştı. Genelkurmay Başkanlığımızın başlattığı ’Her Türk asker doğar’ sloganından yola çıkarak biliyorsunuz ki o yıllarda engellilerimiz askerlik yapamıyordu. Ama ondan sonra sağ olsun Genelkurmay Başkanlığımız bunun önünü açtı. ’Muhakkak engelli kardeşlerimizin önünde engel olmamalı, onlar da askerlik yapmalı’ dedi. Biz de bu fikri ve bu düşünceyi sonuna kadar zaten destekliyorduk. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum.

Ordumuz var olsun. Bugün 15 engellimiz asker olacak. Tabii burada sekiz tanesi var, diğerleri çeşitli nedenlerden dolayı katılamadı. Bugün askere gitmeden önce Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği olarak onlara bir asker eğlencesi, bir kına eğlencesi yapalım istedik" dedi.