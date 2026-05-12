Olay, Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde köy kahvehanesinde bir araya gelen İ.D. (65) ile Ö.Ö. (60) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan İ.D., öfkesini dindiremeyerek komşusuna yönelik kanlı bir plan hazırladı.

SABAHA KARŞI KANLI PUSU

İstanbul’da ikamet eden ve Kocadere’deki evini yazlık olarak kullanan Ö.Ö., saat 05.00 sıralarında evine girmek üzereyken pusuda bekleyen İ.D.’nin saldırısına uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden talihsiz adam, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ö.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayetin ardından kayıplara karışan katil zanlısı İ.D.’yi yakalamak için jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Şüphelinin kendi evinde saklandığını tespit eden ekipler, ikametin çevresini kuşattı.

Jandarma ekiplerinin kapıya dayandığını pencereden fark eden İ.D., kaçacak yolu kalmadığını anlayınca dehşeti bir adım öteye taşıdı. Saldırgan, komşusunu öldürdüğü aynı tabancayı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Yaşanan çifte ölümle sarsılan köyde güvenlik önlemleri artırılırken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Her iki şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.