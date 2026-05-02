Altınova ilçesi Tavşanlı Beldesi Ay Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan iki grup, bir iş yeri önünde karşı karşıya geldi.

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşürken, 6 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bazı iş yerleri ve araçlarda da hasar oluştu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Soruşturma sürerken, kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; iki grubun bir iş yeri önünde tekme tokat kavga etmeleri, şüphelilerin ateş açmaları ve çevredeki vatandaşların kaçıştıkları anlar yer aldı.

