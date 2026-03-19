Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından, özel harekât polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirilirken, adreste bulunan 4 yabancı uyruklu kişi hakkında da sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Ahmet Hamdi Usta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Yalova’nın huzurunu tehdit eden tüm terör yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Usta, operasyonda görev alan emniyet birimlerine ve sürece katkı sağlayan yargı makamlarına teşekkür etti.