Yalova'da Topçular'dan 11.20'de Eskihisar'a gitmek için yola çıkan ve fırtınaya yakalanan arabalı feribot, güvenli bölgede fırtınanın geçmesini bekliyor.

Yalova’da can pazarı: Vapurdaki yolcular fırtınanın geçmesini bekliyor - Resim : 1

Eskihisar iskelesine yanaşamayıp onlarca araç ve yüzlerce yolcuyla deniz ortasında sürüklenen geminin Kocaeli istikametinde güvenli bölgede beklediği, fırtınanın dinmesinin ardından yoluna devam edeceği öğrenildi.

Yalova’da can pazarı: Vapurdaki yolcular fırtınanın geçmesini bekliyor - Resim : 2

Yaklaşık 2 saattir deniz ortasında bekleyen yolculara gemi kaptanı tarafından fırtınanın dinmesinin ardından geminin hareket edeceği bilgisinin verildiği öğrenildi.