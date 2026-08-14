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Kaynak: AA

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren vatandaşlar, felaketin 27. yıl dönümünde Yalova'da düzenlenen törenlerle kabirleri başında yad edildi.

Yalova Valiliği organizasyonuyla Şehir Mezarlığı bünyesindeki Deprem Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından edilen dualarla başladı.

Program çerçevesinde Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ve kent protokolünün katılımıyla kabir ziyareti gerçekleştirildi. Tören heyeti, duaların ardından şehitlikteki mezarlara tek tek karanfil bıraktı.

Söz konusu felaketin üzerinden 27 yıl geçtiğini hatırlatan Vali Usta, yaşanan büyük acının hafızalardaki tazeliğini koruduğunu belirterek hayatını kaybeden tüm vatandaşları rahmetle andı. Bu tür yıl dönümlerinin tedbir alma bilincini tazelediğini ifade eden Usta, binaların güvenliği ile afetlere hazırlıklı olunmasının hayati değer taşıdığına dikkat çekti.

Programın ardından Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.