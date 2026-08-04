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Yalova ekonomisi ihracatta dikkat çeken bir başarıya imza attı. Kentten 2026 yılının ilk 7 ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 127,9 artış göstererek 831 milyon 218 bin dolara yükseldi.

Geçen yılın aynı döneminde 364 milyon 792 bin dolar olan ihracat rakamı, bu yıl iki kattan fazla artarak Yalova'nın dış ticaret performansında önemli bir yükseliş ortaya koydu.

İHRACATTA EN BÜYÜK PAY YİNE TERSANELERİN

Yalova'nın ihracatında bu yıl da lokomotif sektör gemi, yat ve hizmetleri oldu. İlk 7 ayda sektör 743 milyon 13 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek toplam ihracatın büyük bölümünü oluşturdu.

Bu sektörü 37 milyon 898 bin dolarla çelik, 14 milyon 695 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

AYLARA GÖRE İHRACAT RAKAMLARI

Yalova'dan yılın ilk yedi ayında gerçekleştirilen ihracat rakamları şöyle sıralandı:

Ocak: 95 milyon 363 bin dolar

Şubat: 109 milyon 435 bin dolar

Mart: 112 milyon 931 bin dolar

Nisan: 275 milyon 450 bin dolar

Mayıs: 132 milyon 632 bin dolar

Haziran: 90 milyon 139 bin dolar

Temmuz: 15 milyon 284 bin dolar

En yüksek ihracat ise 275 milyon 450 bin dolarla nisan ayında gerçekleşti.

BİRÇOK SEKTÖR 1 MİLYON DOLAR BARAJINI AŞTI

Yılın ilk 7 ayında madencilik sektörü 9 milyon 90 bin dolar, hazır konfeksiyon 8 milyon 540 bin dolar, makine ve aksamları 3 milyon 881 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 2 milyon 886 bin dolar, süs bitkileri 2 milyon 882 bin dolar, iklimlendirme 2 milyon 625 bin dolar, elektrik ve elektronik 2 milyon 226 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ise 1 milyon 395 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yalova'nın ihracat performansındaki güçlü yükselişte, özellikle gemi ve yat sanayisinin üretim ve dış pazar başarısı belirleyici rol oynadı.