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Kaynak: AA / DHA / İHA

İçişleri Bakanlığı makamının 15 Ekim 2026 tarihli atama oluru ile Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak belirlenen Adem Eşiyok, 20 Ekim itibarıyla görevine başladı.

VALİ USTA MAKAMINDA KABUL ETTİ

Görevinin ilk gününde Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, yeni AFAD Müdürü Adem Eşiyok’u makamında kabul etti.

Kabulde, kentte yürütülen afet yönetimi çalışmaları ve acil durum hazırlıkları ele alındı.

"DEPREM VE SEL ÖNCELİKLİ GÜNDEMİMİZ"

Görüşmede Vali Usta, deprem ve sel başta olmak üzere Yalova'nın afet hassasiyetlerine dikkat çekerek yürütülen projeler ve mevcut durum hakkında Eşiyok’a bilgi verdi. Vali Ahmet Hamdi Usta, Adem Eşiyok’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.