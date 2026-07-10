Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yalova açıklarında su tankeri tekneye çarptı: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu

Yalova açıklarında su tankeri tekneye çarptı: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu

Yalova açıklarında su tankeri gemisinin çarptığı tekne battı. Teknede bulunan 2 kişi denize atlayarak kurtuldu.

Kaynak: İHA
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Yalova açıklarında su tankeri tekneye çarptı: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu - Resim: 1

Alınan bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Yalova Merkez Dereağzı Limanı açıklarında Murat Bey isimli su tankeri, Dido isimli özel tekneye çarptı.

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Yalova açıklarında su tankeri tekneye çarptı: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu - Resim: 2

hbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede özel teknenin battığını belirledi. Teknede bulunan 2 kişinin çarpma anını fark ederek denize atladığı, daha sonra çevrede bulunan tekneler tarafından sudan güvenli şekilde çıkarıldığı öğrenildi. Kazazede C.U. ve H.M.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Yalova açıklarında su tankeri tekneye çarptı: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu - Resim: 3

Kazanın ardından çevredeki başka bir tekneye alınan kazazedeler, kendilerine çarpan gemi kaptanına tepki gösterdi.

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Yalova açıklarında su tankeri tekneye çarptı: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu - Resim: 4

Olay sonrası ilgili ticari geminin faaliyetlerine son verilirken gemi kaptanı hakkında şüpheli sıfatıyla adli işlem başlatıldı. Kaptanın ifadesinin alındığı öğrenildi. Öte yandan, batan teknenin bulunduğu bölgede yapılan kontrollerde herhangi bir çevre kirliliğine rastlanmadığı bildirildi.

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Yalova açıklarında su tankeri tekneye çarptı: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu - Resim: 5

Kazayla ilgili adli ve idari tahkikatın Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde sürdürüldüğü bidirildi.

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Yalova açıklarında su tankeri tekneye çarptı: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu - Resim: 6
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