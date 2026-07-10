Yalova açıklarında su tankeri tekneye çarptı: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu

hbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede özel teknenin battığını belirledi. Teknede bulunan 2 kişinin çarpma anını fark ederek denize atladığı, daha sonra çevrede bulunan tekneler tarafından sudan güvenli şekilde çıkarıldığı öğrenildi. Kazazede C.U. ve H.M.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.