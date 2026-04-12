Olay Eğirdir’de İstasyon Mahallesi Altın Sokak’ta meydana geldi. Yalnız yaşayan yaşlı şahıstan uzun süredir haber alamayan ev sahibi M.S., şahsa telefonla ulaşmak istedi ancak telefonunun kapalı olduğunu fark etti. Kontrol için daireye giden ev sahibi çaldığı kapı açılmayınca ekiplere haber verdi.

Ekipler, gerekli çalışmaların ardından daireye girerek İsmail Özcan’ı (75) yatakta hareketsiz halde buldu. Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin anlaşılması için adli tıp morguna gönderildi.