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Kaynak: İHA

Yakınlarının günlerdir ulaşamadığı 65 yaşındaki adam, yaşadığı karavanda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, karavana gelen bir yakınının kapıyı açmasıyla ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi PTT Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. Ailesinden ayrı yaşayan ve bir süredir karavanda yaşamını sürdüren Yüksel Keskin'e (65) ulaşamayan yakını, durumundan endişelenerek karavana gitti.

Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan yakını, içeriden gelen ağır koku üzerine karavanın kapısını açtı. İçeri giren yakını, Keskin'i hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 65 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Belediye tabibinin ölümü şüpheli değerlendirmesi üzerine Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri karavanda çalışma yaptı. En son pazartesi günü görüldüğü öğrenilen Yüksel Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.