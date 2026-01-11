Olay Eskişehir’de Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Güllüce Sokak’taki 4 katlı binanın en üstündeki dairede meydana geldi.

27 yaşındaki Buğra Karahisar’ın yakınları, kendisine ulaşamayınca polisi aradı. Kapıyı çilingire açtıran ekipler 27 yaşındaki Buğra Karahisar’ı hareketsiz yerde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Karahisar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Buğra Karahisar’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cansız bedeni, savcılık ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Buğra Karahisar’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.