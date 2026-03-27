Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde 21 Mart sabahı meydana gelen yangın, marinada demirli lüks motoryatları küle çevirdi.

Uzunlukları 20 ile 30 metre arasında değişen sekiz tekneden yedisi yanarak battı, bir tekne ise hasar gördü.

Alevlerin kısa sürede büyümesi, bölgede paniğe yol açtı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre yangında, ünlü iş insanları Ozan Şer, İbrahim Levent ve Murat Tarman’a ait teknelerin de zarar gördüğü öğrenildi. Olayın ardından harekete geçen Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı genişletti.

Savcılık, bilirkişi heyetine yangının çıkış nedenine ilişkin kapsamlı inceleme talimatı verdi. Teknik arızadan olası sabotaja kadar tüm ihtimallerin değerlendirildiği bildirildi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının ardından bölgede temizlik çalışmaları devam ederken, batan teknelerin su altından çıkarılması için teknik ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Deniz yüzeyinde oluşan kirliliğin giderilmesi için de önlemler artırıldı.

GÖZLER BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

Yaşanan felaket, denizcilik sektöründe güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı. Milyon dolarlık kayba yol açan yangının ardındaki nedenin ortaya çıkarılması için hazırlanan bilirkişi raporu bekleniyor. Yetkililer, raporun tamamlanmasıyla birlikte olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir eylem mi olduğunun netlik kazanacağını belirtiyor.

Soruşturmanın sonucunda tüm soru işaretlerinin giderilmesi ve olayın perde arkasının aydınlatılması hedefleniyor.