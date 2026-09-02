Yalıçapkını hayata döndü: Aşkın ve sadakatin simgesi

Suyun üzerinde alçaktan ve büyük bir hızla uçarak balıkların peşinden gidiyor, uygun gördükleri anda suya dalarak avlarını yakalıyorlar. Bu nedenle temiz ve canlı sucul ekosistemlerin varlığı, onlar için büyük önem taşıyor. Kuşadası’nın giderek betonlaşan kıyı alanlarında ise doğal yaşam alanlarının daralması, yoğun insan hareketliliği ve yapılaşma nedeniyle bu küçük kuşlar zaman zaman çeşitli tehlikelerle karşılaşabiliyor. Bu nedenle duvar, cam ve balkon gibi yapılara çarpabiliyor.