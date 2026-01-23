

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

İYİ Parti Aksaray Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, İdari ve Mali İşler Başkanı Turan Yaldır, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara sert sözlerle dikkat çekti. Türkiye’de emeklilerin yıllardır görmezden gelindiğini ifade eden Yaldır, mevcut iktidarın emeklilere yönelik yaklaşımını hem vicdani hem de sosyal adalet açısından eleştirdi.

“Hani bizi kıskanan Batı var ya…” diyerek sözlerine başlayan Yaldır, Batılı ülkelerde emeklilerin maaşlarıyla dünyayı gezebildiğini, Türkiye’de ise emeklilerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiğini vurguladı. “Batı’nın emeklileri maaşlarıyla dünyayı gezerken, bizim emeklimiz torununa bayram harçlığı veremiyor” diyen Yaldır, bu tablonun kabul edilemez olduğunu söyledi.

“EMEKLİYİ ÇANTADA KEKLİK GÖRMEK GÜNAHTIR”

AK Parti’nin 23 yıldır iktidarda olmasının en önemli dayanaklarından birinin emekliler olduğunu ifade eden Yaldır, “Emeklilerimiz bu iktidarı yıllardır ayakta tutuyor. Ancak ‘nasıl olsa her şartta oy veriyorlar’ düşüncesiyle emeklinin hakkını vermemek hem yazıktır hem de günahtır. Bu, emeklilerimize reva görülecek bir durum değildir” dedi.

Emekli maaşlarının bir lütuf gibi sunulmasına da sert çıkan Yaldır, “Yıllarca prim ödeyen, alın teri döken emekliye verilen maaş bir lütuf değil; haktır, mecburiyettir. Buna rağmen hükümet çıkıp ‘emekliyi seviyoruz’ diyor. Ama atasözümüz ne diyor? Kasap sevdiği hayvanı yerden yere vururmuş” ifadelerini kullandı.

“AKSARAY’DAKİ EMEKLİ IHLARA’YI GÖRMEDEN ÖLÜYOR”

Konuşmasında Aksaray özelinde çarpıcı bir tablo çizen Yaldır, yabancı emeklilerin dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelerek Kapadokya’yı, Ihlara Vadisi’ni, deniz bölgelerini gezdiğini hatırlattı. Buna karşın Aksaray’daki emeklilerin büyük bir kısmının, kendi ilindeki Ihlara Vadisi’ni bile göremeden hayatını kaybettiğini söyledi.

“Bizim emeklimiz neden pazara herkes alışverişini bitirdikten sonra gidiyor?” diye soran Yaldır, emeklilerin ancak tezgâhlar kapanırken, ikinci ve üçüncü kalite ürünleri ucuza almak zorunda kaldığını ifade etti.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILMALI”

İYİ Parti’nin çözüm önerisini de kamuoyuyla paylaşan Yaldır, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca yalnızca tek emekli maaşıyla geçinmeye çalışan hanelerin özel olarak desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Yaldır, “Sadece bir emekli maaşından başka geliri olmayan haneler için sosyal devlet anlayışı gereği ek destekler sağlanmalıdır. Emekli, bu ülkenin yükü değil; temel direğidir” dedi.

Açıklamalar, emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları bir kez daha gündeme taşırken, İYİ Parti’nin emeklilik politikalarına yönelik net duruşunu da ortaya koydu.