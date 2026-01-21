

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, TBMM Genel Kurulu’nda Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıyı sert ifadelerle kınadı. Yaldır, saldırının yalnızca bayrağa değil, şehitlerin emanetine ve milletin onuruna yapıldığını vurguladı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı gündeme taşıdı. Yaldır, söz konusu eylemin kabul edilemez olduğunu belirterek, devletin bu tür provokasyonlara karşı kararlı ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

Genel Kurul kürsüsünden sert mesajlar veren Yaldır, Türk bayrağının milletin varlığını, bağımsızlığını ve şehitlerin aziz hatırasını temsil ettiğini ifade etti. Bayrağa yönelik her saldırının, doğrudan milletin haysiyetine yönelmiş bir tehdit olduğunu dile getirdi.

Milletvekili Yaldır, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bayraksızlar, bayraksızlar, yere düşse bayraksızlar, nereden bilsin kıymetini soysuz sopsuz bayraksızlar. Bayrak yere düşerken alkışlayanları da, kahredecek Türk milleti destek veren güçleri de.”

Bu sözlerle saldırıyı gerçekleştirenlere ve onları destekleyen çevrelere tepki gösteren Yaldır, Türk milletinin bu tür girişimleri asla unutmayacağını ve affetmeyeceğini vurguladı.

Saldırının sadece bir sembole değil, şehitlerin kanıyla emanet edilen kutsal bir değere yapıldığını belirten Yaldır, devletin caydırıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade ederek şu sözlerle devam etti:

“Buradan açık konuşuyorum. Bu alçaklığa cüret edenler de, onları besleyenler de, sırtını sıvazlayanlar da iyi bilsin. Türk’ün bayrağına uzanan el kırılır.”

Konuşmasının sonunda Türk devletine çağrıda bulunan Yaldır, bayrak ve milli değerlere yönelik saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini belirtti. “Türk devleti bu namussuzluğu, bu ihaneti cezasız bırakmaz, bırakmamalıdır da. Çünkü bayrak Türk milletinin şerefidir, bedeli kanla ödenmiş bir emanettir” diyerek sözlerini tamamladı.

Yaldır’ın TBMM’deki çıkışı, Genel Kurul’da dikkatle takip edilirken, bayrak hassasiyeti ve milli değerlere vurgu yapan konuşma kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.