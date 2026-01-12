Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve şehrin sanayi altyapısına önemli katkılar sunan Silomak ve Kaya Tekstil firmalarını ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde üretim süreçleri, istihdam kapasitesi ve sanayinin mevcut durumu hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Yaldır, Aksaray ekonomisinin bel kemiğini oluşturan sanayi kuruluşlarının önemine dikkat çekti. Özellikle yerli üretimin, sürdürülebilir kalkınmanın ve istihdamın artırılmasının Aksaray için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kaya Tekstil firmasında firma sahipleri Sn. Metin Enli ve Sn. Mehmet Ali Kaya ile bir araya gelen Yaldır, tekstil sektörünün hem ihracat hem de istihdam açısından Aksaray’a sağladığı katkıların takdire şayan olduğunu ifade etti. Firma yetkilileri ise üretim kapasiteleri, çalışan sayıları ve geleceğe dönük yatırım hedefleri hakkında bilgi paylaştı.

Silomak firmasını da ziyaret eden Yaldır, firma sahibi Sn. Polat Açıkgöz tarafından karşılandı. Makine ve sanayi üretimi alanında faaliyet gösteren Silomak’ın, teknoloji odaklı üretimiyle bölge sanayisine değer kattığını belirten Yaldır, bu tür girişimlerin desteklenmesinin milli ekonomi açısından hayati olduğunu dile getirdi.

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Turan Yaldır, “Aksaray’ımıza değer katan, üretim yapan, istihdam sağlayan her işletme bizim için kıymetlidir. Şehrimizin ekonomik gücünü ayakta tutan sanayicilerimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Yaldır, misafirperverliklerinden dolayı Kaya Tekstil firma sahipleri Sn. Metin Enli ve Sn. Mehmet Ali Kaya’ya ile Silomak firma sahibi Sn. Polat Açıkgöz’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.