Ekonomist ve siyasetçi Yalçın Karatepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işsizlik verilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Karatepe, DİSK-AR raporuna atıf yaparak, 2026 yılının ilk çeyreğinde TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı işsizlik oranının %8,2 olduğunu ancak geniş tanımlı işsizliğin %30,4’e ulaştığını ifade etti.

13 MİLYONDAN FAZLA GENİŞ TANIMLI İŞSİZ

Karatepe’nin paylaştığı verilere göre, geniş tanımlı işsiz sayısı 13 milyon 265 bine yükseldi. Çalışabilir nüfusun 66,7 milyon kişi olduğuna dikkat çeken Karatepe, bu kitlenin yalnızca 22,3 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda bulunduğunu belirtti.

GENÇLERDE İŞSİZLİK DAHA AĞIR

Paylaşımda genç işsizliğine de ayrı bir parantez açan Karatepe, 15-24 yaş grubunda geniş tanımlı işsizliğin %36’ya çıktığını, genç kadınlarda ise bu oranın %50,8’e ulaştığını aktardı.

Karatepe, bu tablonun yalnızca işsizlikle sınırlı olmadığını, aynı zamanda gençlerin iş gücü piyasasından kopmasına ve gelecek umudunun zayıflamasına işaret ettiğini vurguladı.

“SORUN SADECE İŞSİZLİK DEĞİL”

Karatepe paylaşımında, “Mesele sadece işsizlik değil; güvenceli istihdamın daralması, gençlerin işgücü piyasasından kopması ve gelecek umudunun zayıflaması” ifadelerine yer verdi.

Yalçın Karatepe'nin paylaşımı ise şöyle;

YALÇIN KARATEPE KİMDİR?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde doğmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise New Orleans Üniversitesinde tamamlamıştır.

Akademik kariyerine Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak devam eden Karatepe, 2012-2015 yılları arasında Fakülte dekanı olarak görev yapmıştır. Türkiye siyaseti ve ekonomisi üzerine birçok akademik yayın ve köşe yazısı yazan Karatepe, yurtiçi ve yurtdışında yayımlanan gazete ve dergilerde de düzenli olarak yazıları yayımlanmaktadır.

Atatürkçü Düşünce Derneği ve Finans Derneği gibi sivil toplum örgütlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.