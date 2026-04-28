CHP’nin Sanayi ve Teknoloji Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe, perakende sektörünün iki devi A101 ve CarrefourSA arasındaki devir teslim süreciyle ilgili iddialarda bulundu. Sosyal medya paylaşımında Karatepe, CarrefourSA’nın yüzde 89,28’lik hissesinin A101’e geçişinin kamuoyundan gizlendiğini ve Rekabet Kurumu’nun yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini savundu.

"REKABET KURUMU YASALARI ÇİĞNİYOR"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Karatepe, Rekabet Kurumu’nun 2010/4 sayılı tebliğ gereği kendisine bildirilen birleşmeleri internet sitesinde yayımlamak zorunda olduğunu hatırlattı. Kurumu sessiz kalmakla suçlayan Karatepe, "Bu tür duyurular artık internet sitesinde yer almıyor” dedi.

TÜKETİCİ VE YEREL ÜRETİCİ TEHLİKEDE

Büyük birleşmelerin sadece patronları değil, halkın cebini ve yerel üreticinin raf hakkını etkilediğini vurgulayan Karatepe, CarrefourSA gibi zincirlerin bazı kategorilerden çekilmesinin tüketici seçeneklerini azaltabileceğini vurguladı. Mahalle bakkalından ulusal tedarikçiye kadar tüm kesimlerin bu yoğunlaşmadan olumsuz etkilenebileceği.

"KARARI SESSİZCE VEREMEZSİNİZ"

Rekabet Kurumu’na şeffaflık çağrısında bulunan Yalçın Karatepe, kurumun görevinin devlerin büyümesine onay vermek değil, halkın ve tüketici örgütlerinin görüşlerini alarak rekabeti korumak olduğunu belirtti. Karatepe, tüm satış sürecinin toplumun gözü önünde incelenmesi gerektiğini vurguladı.