İktidara yakın Albayrak Medya bünyesindeki Yeni Şafak'ın dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programını ağır şekilde eleştirdiği manşeti gündeme oturmuştu.

Gazetenin "Şimşek'in enflasyonla mücadele programı çöktü" manşeti başarısız ekonomi politikalarının iktidar içerisinde de tartışma yarattığı yorumlarına neden oldu.

Ancak gazetenin bu tarz çıkışlarına ne Şimşek'ten ne Bakanlıktan ne de Bakanlığın herhangi bir kurmayından yanıt ise gelmemesi dikkat çekiyor.

'HEP SESSİZ'

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici ise X hesabı üzerinden yaşananlara dair şu yorumda bulundu:

“Yalanlama rekortmeni bakan: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek! Onun kadar “yalanlama” yayımlayan bakan yok. Son bir ayda bakanlığından tam dört yalanlama yapıldı. Sözcü, Nefes ve Reuters yalanlandı. Fakat Yeni Şafak'a karşı hep sessiz. "Şimşek'in enflasyonla mücadele programı çöktü" manşetine karşı da açıklama yapamadı.”

'MEHMET ŞİMŞEK KADAR “YALANLAMA” YAYIMLAYAN BAKAN YOK'

Bildirici, bakanlığın yalanladığı muhalif medyadaki haberleri de köşe yazısında şu şekilde sıraladı:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kadar “yalanlama” yayımlayan bakan yok. “Yalanlama” rekortmeni bakan açık ara Mehmet Şimşek. Yaklaşık bir ay içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan tam dört habere ilişkin yalanlama geldi:

28 Mart: Sözcü gazetesi “Şimşek’in ortağı Çamlıbel’i 4 milyara delecek” başlıklı haberde tünel ihalesini Abdurrahman Reşitoğlu’nun şirketinin kazandığını yazdı. Bakanlık açıklamasında “Haber, yazılma şekliyle algı oluşturma gayreti taşıyan, zorlama bir haberdir” denildi. Şimşek’in, “Bakanlık görevinin olmadığı 2021’de Londra’da bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilemeyeceği” savunuldu.

2 Nisan: Nefes gazetesi, “İSO’daki toplantıda Bakan Mehmet Şimşek sanayicileri böyle eleştirdi: Sağda solda konuşmayı bırakın” başlıklı haberinde Mehmet Şimşek’in, sanayicilere “Negatif enerji vermeyi bırakın” dediği öne sürüldü. Bakanlık açıklamasında “Bu, gazetecilik faaliyeti değildir; tamamen karalama çabasıdır” denildi ve haberde kaynak belirtilmediği ve teyidi için bakanlık ile iletişime geçilmediği vurgulandı.

5 Nisan: Reuters, Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın Londra’da yabancı yatırımcılarla görüşmesini “22 Nisan’daki PPK toplantısında faiz artışı gelebilir” diye haber yaptı ve toplantıya katılanların faiz artışına ilişkin izlenimleri aktarıldı. Bakanlık açıklamasında Mehmet Şimşek’in yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında “asla” yorum yapmadığı, haberdeki izlenimlerin Bakan’ı bağlamadığı vurgulandı.

12 Nisan: Sözcü’nün “139 ton altın 3 ayda buhar oldu” haberinde “devletin hazinesi ve Merkez Bankası’na ait altın rezervlerinin eksildiği”, “Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinde de kritik değişiklikler olduğu” ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, “Hazine’nin altın varlıklarındaki azalışın teknik bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalı yorumlarla ele alındığı” savunuldu. “Altın cinsi iç borçlanma stratejisinde revizyona gidildiği”, “borç çevirme (roll-over) oranının bilinçli olarak yüzde 76 seviyesinde tutulduğu” savunuldu."