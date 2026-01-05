Usta sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. O günden bugüne yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek’i ünlü şarkıcı Demet Akalın ziyaret etti. Ürek’in hem ailesi hem de sevenleri ünlü şarkıcıdan gelecek iyi haberi bekliyor.

Ünlü isme yönelik ziyaretler sürerken, Demet Akalın da bir dönem küslük yaşadığı Fatih Ürek’i ziyaret etti.

15 Ekim 2025 tarihinde evinde yaşadığı kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve o günden bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren sanatçının son durumu nasıl?

Yaklaşık 3,5 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

‘İYİ Kİ BARIŞMIŞIZ’

Demet Akalın da yılın ilk günlerinde bir dönem küs olduğu yakın dostunu ziyaret etti. Fatih Ürek'in durumunun stabil olduğunu açıklayan Akalın; Müge Dağıstanlı'ya yaptığı açıklamada "İyi ki barışmışız. Yoksa üstümde büyük bir üzüntü kalırdı" dedi.