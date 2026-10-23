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Kaynak: AA

American Airlines, 2026 yılı üçüncü çeyreğine ait finansal bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre şirketin geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,3 oranında artış göstererek 16,34 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2025'in aynı döneminde 13,69 milyar dolar gelir elde etmişti.

Gelirlerdeki artışa karşın, şirketin yakıt giderleri yıllık bazda yüzde 67,5 gibi yüksek bir oranla tırmanarak 4,64 milyar dolara çıktı. American Airlines, söz konusu çeyrekte galon başına ortalama 3,85 dolar yakıt ödemesi gerçekleştirdi.

Maliyet baskısı nedeniyle firma, üçüncü çeyrekte 269 milyon dolar net zarar açıkladı ve hisse başına zararı 41 sent olarak gerçekleşti. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 114 milyon dolar net zarar ve hisse başına 17 sent zarar kaydetmişti.

BÜYÜME HIZINDA YAVAŞLAMA VE ZARAR TAHMİNİNDE ARTIŞ

American Airlines, dördüncü çeyrekte gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,5 ile yüzde 22,5 aralığında artacağını öngörürken, hisse başına zararın 50 sent ile 1,10 dolar arasında olacağını tahmin etti.

2026 yılının tamamı için hisse başına zarar öngörüsü ise 1 ila 1,60 dolar seviyesine yükseltildi. Şirket, temmuz ayında yayımladığı raporda yıl genelini hisse başına 65 sent zarar ile 65 sent kâr arasında tamamlamayı hedefliyordu. Yüksek seyreden yakıt fiyatları nedeniyle 2027 yılında uçuş ağındaki büyüme hızının 2026 seviyelerine kıyasla yavaşlaması bekleniyor.

"YENİDEN KARLILIĞA ULAŞMAYA ODAKLANIYORUZ"

Finansal tablolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan American Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Robert Isom, kariyeri boyunca tanıklık ettiği en güçlü yıllık gelir artışını kaydettiklerini ve rekor ciroya ulaştıklarını dile getirdi.

Isom, "Tarihsel olarak yüksek seyreden yakıt fiyatları finansal sonuçlarımızı önemli ölçüde etkilemiş olsa da karlılığa yeniden ulaşmaya ve uzun vadede daha güçlü bir American Airlines inşa etmeye odaklanmayı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.