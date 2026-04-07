Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji krizinin etkileri, Avrupa’da havacılık sektörüne yansımaya başladı. İtalya’nın güneydoğusundaki Brindisi Havalimanı’nda uçak yakıtının tükenmesi nedeniyle uçuşlarda aksama yaşandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, havalimanı tarafından yayımlanan NOTAM’da mevcut durumda uçaklara yakıt verilemediği ve bu durumun yerel saatle yarın 12.00’ye kadar devam edeceği bildirildi. Hava yolu şirketlerinden ise sonraki uçuşlar için gerekli yakıtın önceki havalimanlarından temin edilmesi istendi.

Brindisi Havalimanı’nda yalnızca resmi, arama-kurtarma ve ambulans uçaklar için sınırlı miktarda yakıt rezervi ayrıldığı belirtildi.

Ülkede yakıt sıkıntısı sadece Brindisi ile sınırlı kalmadı. Reggio Calabria ve Pescara havalimanlarında yakıt kullanımına kota uygulanırken, daha önce Milano Linate, Venedik, Treviso ve Bologna havalimanlarında da benzer kısıtlamalar getirilmişti.

Son gelişmelerle birlikte İtalya genelinde yakıt temininde kısıtlama uygulanan havalimanı sayısı 6’ya yükseldi.