İran ile yaşanan savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma Avrupa’da yakıt krizi endişelerini artırdı. Artan petrol fiyatları nedeniyle birçok ülke tasarruf çağrıları yaparken, Danimarka hükümeti de vatandaşlara dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard, yerel yayın kuruluşu DR’ye yaptığı açıklamada, artan fiyatlar nedeniyle ülkenin petrol rezervlerine başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Vatandaşlara seslenen Aagaard, enerji tüketiminin azaltılması gerektiğini belirterek özellikle araç kullanımına dikkat çekti. Bakan Aagaard, “Gerçekten ihtiyacınız yoksa araba kullanmayın. Vazgeçebileceğiniz bir enerji tüketimi varsa lütfen kullanmayın” ifadelerini kullandı.

AMAÇ REZERVLERİN DAHA UZUN DAYANMASI

Enerji tasarrufunun hem devlet hem de vatandaşlar açısından önemli olduğunu vurgulayan Aagaard, alınacak bireysel önlemlerin yakıt rezervlerinin daha uzun süre dayanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Aagaard, enerji tüketiminin azaltılmasının aynı zamanda vatandaşların yakıt harcamalarını da düşüreceğini ifade etti.

ENERJİ TASARRUFU ÇAĞRILARI YAYILIYOR

Enerji tasarrufu çağrıları yalnızca Danimarka ile sınırlı kalmış değil. Dünya genelinde birçok ülke benzer önlemleri gündemine aldı.

İngiltere’de araç sahiplerine zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları tavsiye edilirken, Filipinler’de enerji tüketimini azaltmak amacıyla kamu kurumlarında haftada dört gün çalışma modeline geçildi.

Vietnam’da ise şirketlere uzaktan çalışma sistemine yönelmeleri çağrısı yapıldı.