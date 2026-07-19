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Kaynak: İHA

İstanbul yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü. Dolum yapıldığı esnada otomobili aniden alev alan sürücü ve yanındaki arkadaşı, saniyeler içinde kendilerini dışarı atarak yanmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan korku dolu anlarda, istasyon personelinin süratli müdahalesi olası bir felaketi engelledi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangını fark eden akaryakıt istasyonu çalışanları, vakit kaybetmeden yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. İtfiaye ekiplerinde gelmesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin yakıt pompalarına sıçramaması olası bir faciayı önledi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. İstasyonda yaşanan panik anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.