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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Karaköy'de kardeşiyle birlikte mısır ve kestane satan Alper Temel'in hayatı, bir Rus influencer tarafından çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla değişti. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Temel, sosyal medyada “Yakışıklı Mısırcı” olarak tanınmaya başladı.

Videonun farklı ülkelerde de yayılmasıyla Temel'in tezgahı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Çok sayıda ziyaretçi mısır ve kestane almak için olduğu kadar Temel'le fotoğraf çektirmek için de tezgaha gitmeye başladı.

ÜNÜ ÇİN'E KADAR ULAŞTI

Sosyal medyadaki popülerliği Türkiye sınırlarını aşan Temel, Çinli bir mısır markasının daveti üzerine Çin'e gitti. Burada farklı şehirlerdeki semt pazarlarında Türk usulü mısır közleyerek ziyaretçilerle buluştu.

Temel şimdi ise yaptığı öne sürülen reklam anlaşmasıyla gündemde. Sosyal medyada yer alan iddiaya göre Alper Temel, bir markanın reklam filminde yer almak için 6,5 milyon TL'lik anlaşmaya imza attı.

Ancak söz konusu 6,5 milyon TL'lik reklam anlaşmasına ilişkin iddia henüz doğrulanmadı. Temel'in ev satın aldığı yönündeki paylaşımlar hakkında da doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.