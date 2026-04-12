'Yakışıklı kestaneci' Karaköy’de fenomen oldu: Turistler kuyrukta bekliyor

İstanbul Fatih'teki Karaköy İskelesi’nde kestane-mısır satan 25 yaşındaki Alper Temel, yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Sosyal medyada viral olan tezgahı, İstanbul’un güzelliğini dünyaya tanıtan samimi bir reklam haline geldi.

Karaköy İskelesi’nde kestane ve mısır tezgahı işleten 25 yaşındaki Alper Temel, yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Fatih’te Karaköy İskelesi’nde kardeşiyle birlikte kestane ve mısır tezgahı işleten 25 yaşındaki Alper Temel, son dönemde sosyal medyada turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Tezgahının önünde oluşan uzun kuyruklar, alışveriş sonrası turistlerin fotoğraf ve video çekimi yapmasıyla daha da uzuyor.

Alper Temel, bu işin baba mesleği olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Adım Alper, 25 yaşındayım. Yaklaşık 7 senedir bu işi yapıyorum. Baba mesleği bu. Biz bu işe küçükken babamın yanına sürekli gelerek öğrendik. Bir süre sonra liseyi bitirdikten sonra askere gittim geldim ve bu işe devam ettim. Son 7-8 yıldır kardeşimle biz buradayız.”

Temel, sosyal medyada nasıl popüler olduğuna da değinerek şöyle konuştu:

“Bu aslında 2 senedir olan bir şey. O dönemlerde sosyal medya kullanmıyordum, son 4-5 aydır bir Rus influencer videoya çekti. O video yayılınca bu sefer bütün ülkelere dağıldı. Genel olarak İstanbul’a gelen turistler görmeye başladı. Böyle ilerledi.”

"AMACIM İSTANBUL'UN RUHUNU VE GÜZELLİĞİNİ GÖSTERMEK”

Yoğun ilginin İstanbul için güzel bir reklam olduğunu vurgulayan Alper Temel, şu ifadeleri kullandı:

“Turistler buraya fotoğraf video çekmek için geliyor. Anı biriktirmeye çalışıyor. Benim de amacım buradaki güzel atmosferi, İstanbul’un ruhunu ve güzelliğini göstermek.

Bu durum biraz yorucu ama kendim için değil, İstanbul için reklam gibi oluyor.”

Kaynak: İHA
