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Olay, Karabük'ün Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının bir süredir haber alamadığı 25 yaşındaki E.Y. için yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin adreste yaptığı incelemede, gencin yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki balkonunda yaşamını yitirdiği belirlendi.

TELEFONUNDA VEDA MESAJLARI BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında E.Y.'nin odasında bulunan cep telefonu da incelendi. Yapılan ilk tespitlerde, genç tarafından yakınlarına yönelik yazılmış helalleşme ve veda içerikli mesajların bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından E.Y.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlatırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.