Yakınını kaybedenler dikkat: Bu 4 hakkı çoğu kişi bilmiyor

Yakınını kaybedenler dikkat: Bu 4 hakkı çoğu kişi bilmiyor

Cenaze yardımı, miras paylaşımı, dul-yetim aylığı ve kıdem tazminatı… Vefat sonrası birçok kişinin bilmediği haklar maddi kayıplara yol açabiliyor.

Baran Şükrü Çelik
Yakınını kaybeden birçok kişi, sahip olduğu hakların tamamını bilmiyor.

Oysa hem maddi hem de hukuki açıdan önemli destekler bulunuyor.

İşte mutlaka bilinmesi gereken 4 hak

Cenaze yardımı (SGK)

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
cenaze yardımı ödemesi yapılır

Emekli Sandığı: yaklaşık 26.369 TL
SSK / Bağ-Kur: yaklaşık 6.398 TL

Bu ödeme e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir
Alınmadıysa 5 yıl içinde başvuru yapılabilir

Miras paylaşımı nasıl yapılır?

Vefat eden kişinin mal varlığı
yasal mirasçılar arasında paylaştırılır

Çocuk varsa:
Eş → 1/4
Çocuklar → 3/4

Çocuk yoksa:
Eş, anne-baba veya kardeşlerle mirasçı olur

Evlilikte edinilen mallar
genellikle yarı yarıya paylaşılır

Miras reddedilse bile hak var

Mirası reddeden kişiler
bazı haklardan yararlanmaya devam eder

Özellikle dul ve yetim aylığı
bu durumda da alınabilir

Bu detay çoğu kişi tarafından bilinmiyor

Kıdem tazminatı mirasçılara

Vefat eden bir çalışanın
kıdem tazminatı boşa gitmez

Bu ödeme, veraset ilamına göre
yasal mirasçılar arasında paylaştırılır

Yetkililer, hak kaybı yaşanmaması için
e-Devlet üzerinden sorgulama yapılmasını öneriyor

