Yakınını kaybedenler dikkat: Bu 4 hakkı çoğu kişi bilmiyor

Yakınını kaybeden birçok kişi, sahip olduğu hakların tamamını bilmiyor.
Oysa hem maddi hem de hukuki açıdan önemli destekler bulunuyor.
İşte mutlaka bilinmesi gereken 4 hak
Cenaze yardımı (SGK)
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
cenaze yardımı ödemesi yapılır
Emekli Sandığı: yaklaşık 26.369 TL
SSK / Bağ-Kur: yaklaşık 6.398 TL
Bu ödeme e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir
Alınmadıysa 5 yıl içinde başvuru yapılabilir
Miras paylaşımı nasıl yapılır?
Vefat eden kişinin mal varlığı
yasal mirasçılar arasında paylaştırılır
Çocuk varsa:
Eş → 1/4
Çocuklar → 3/4
Çocuk yoksa:
Eş, anne-baba veya kardeşlerle mirasçı olur
Evlilikte edinilen mallar
genellikle yarı yarıya paylaşılır
Miras reddedilse bile hak var
Mirası reddeden kişiler
bazı haklardan yararlanmaya devam eder
Özellikle dul ve yetim aylığı
bu durumda da alınabilir
Bu detay çoğu kişi tarafından bilinmiyor
Kıdem tazminatı mirasçılara
Vefat eden bir çalışanın
kıdem tazminatı boşa gitmez
Bu ödeme, veraset ilamına göre
yasal mirasçılar arasında paylaştırılır
Yetkililer, hak kaybı yaşanmaması için
e-Devlet üzerinden sorgulama yapılmasını öneriyor