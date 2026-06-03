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Korkunç olay, sabah saatlerinde Keşan ilçesine bağlı Orhaniye köyünde meydana geldi. Ayşe B. ile birlikte yaşadığı oğlu Ali B., bahçedeki kurumuş otları topladıktan sonra evin önünde yakarak temizlik yapmak istedi.

Ancak rüzgarın aniden yön ve şiddet değiştirmesiyle olay bir anda faciaya dönüştü. Rüzgarın etkisiyle yükselen alevlerin eve yaklaşması üzerine 65 yaşındaki Ayşe B., yanan otları kendi imkanlarıyla söndürmek için müdahale etti. Müdahale sırasında dengesini kaybeden yaşlı kadın, yanan otların üzerine düştü.

Durumu fark eden 45 yaşındaki oğlu Ali B. de annesini alevlerin arasından çekip kurtarmak isterken düştü ve yaralandı.

ÇEVREDEKİLER KURTARDI, ANNE İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Yangını ve düşme anını gören çevre sakinleri hemen yardıma koştu. Anne ve oğlu, komşularının büyük çabasıyla yanan otların arasından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla hızlıca Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Ayşe B., buradaki ilk müdahalesinin ardından acilen İstanbul'daki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi.

Bahçede başlayan yangın ise Orhaniye Köyü Muhtarlığına ait su tankerinin zamanında müdahalesiyle eve sıçramadan tamamen söndürüldü. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.