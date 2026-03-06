Kübalı dansçı ve Almanya Kiel Balesi koreografı Amilcar Moret Gonzalez’in hem librettosunu hem de koreografisini üstlendiği eser, 7 Mart’ta Opera Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacak.

JEANNE D’ARC’IN RUH DÜNYASINA VURGULANIYOR

Genel provada konuşan Bale Başkoreografı Ebru Gökalp, Haziran ayında eserin fikri üzerine çalışmalara başladıklarını, koreograf Amilcar Moret Gonzalez ile iletişime geçerek Jeanne d’Arc balesini sipariş ettiklerini belirtti.

Gökalp, "Jeanne d'Arc, daha önce baleye konu olmamış, ilk kez biz yorumlayacağız. Koreografımızın yorumu ve librettosu ile Jeanne d'Arc sahnede olacak. Moret Gonzalez, eserde Jeanne d'Arc'ın ruh dünyasına vurgu yapıyor. 19 Ocak’tan beri eser için stüdyoda çalışıyoruz. Bir bale eserinin ortaya çıkmasının çok yönü var, artık son dokunuşları kaldı. Bir dünya prömiyeri yapıyoruz, çok heyecanlıyız, umarım seyirciye de yansıyacaktır." dedi.

"DUYGUSAL YÖNÜ YÜKSEK BİR ESER"

Bale Başöğretmeni ve koreograf asistanı Burak Kayıhan, Almanya’daki dansçı arkadaşları sayesinde koreograf Amilcar Moret Gonzalez’e ulaştıklarını ve tekliflerini kabul ettikten sonra çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Gonzalez ile çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Kayıhan, esere dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Jeanne d'Arc bir dönem balesi. Duygusal yönü yüksek ve seyircileri duygusal açıdan her yöne çekebilecek bir eser. Dansçılarımızı da çok zorlayacak bir koreografi oldu. İki aydır durmadan her gün çalıştık, kazasız belasız Ankara seyircisiyle buluşturuyoruz."

6 BESTECİNİN ESERLERİYLE JEANNE D’ARC ANLATILIYOR

Orkestra Şefi Tolga Atalay Ün, Amilcar Moret Gonzalez’in senfonik repertuvarın seçkin parçalarından oluşan bir derleme yaptığını ve ağırlığın Çaykovski eserlerinde olduğunu vurguladı.

Çaykovski’nin en önemli bale bestecilerinden biri olduğunu ve çok etkileyici müzikler yarattığını belirten Ün, şunları kaydetti:

"Bazı eserleri bale için bestelenmese de dansa ne kadar uygun olduğunu görüyorsunuz. Eserin sonunda da Romeo ve Juliet’in Fantezi Uvertürü var yine Çaykovski’den. Eserde ağırlıklı olarak Çaykovski ile Bizet, Wagner, Holst, Handel ve Mussorgsky’den müzikler kullanıyoruz. Koreografımız o kadar güzel bir seçki oluşturarak, konuyu anlatmış ki sanki tüm eserler birbirine bağlı gibi. Bir eser başlıyor, sonra diğerine geçiliyor yani bağlantılar da çok organik oldu. Koreografiyi izleyince sanki müzikler bu koreografi için bestelenmiş diye hissettim. Koreografımız müziği çok iyi hissediyor ve duyuyor. Dünyada bu eser nerede seslendirilecek olursa olsun referans noktası Ankara Opera ve Balesi olacaktır."

"JEANNE D’ARC’IN MÜZİKLERİNİ SEÇME SÜRECİNDE DE ARAŞTIRMA YAPTIM"

Hamburg ve Münih Devlet Balesi’nde de görev yapan koreograf Amilcar Moret Gonzalez, Jeanne d’Arc librettosu için yoğun okuma, inceleme ve film izleme süreci yürüttüğünü, zaman zaman zorlansa da güçlü bir eser ortaya koyduğunu anlattı.

İlk kez Jeanne d’Arc balesini sahnelemenin heyecanını yaşadığını belirten Gonzalez, "Jeanne d'Arc’ın müziklerini seçme sürecinde de araştırma yaptım, onun hangi ortamda, nerelerde yaşadığını araştırdım ve hayal ettim, hayatına uygun eserler seçtim. Koreografiyi ve adımları tüm bu unsurlarla uyumlu hale getirdim." dedi.

Ankara Opera ve Balesi’nde ilk kez çalıştığını ve çok keyif aldığını ifade eden Gonzalez, sanatseverleri izlemeye davet etti.

Prömiyerde Jeanne d’Arc rolünde Sultan Erol, Angel’da İlhan Durgut, Kral’da Berkay Saraçoğlu, Rahip’te Umutcan Arzuman, Anne’de Özge Soykan ve Baş Rahibe’de Defne Eren yer alacak.Dekor tasarımı Talat Ayhan, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, ışık tasarımı ise Ali Gökdemir imzası taşıyor.Eser, prömiyerin ardından 28 Mart ile 2, 4, 9 ve 11 Nisan tarihlerinde seyirciyle buluşacak.