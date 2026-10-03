Yeniçağ Gazetesi
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Yakılan evde çifte cinayet düğümü çözülüyor: Elazığ’ı yasa boğan vahşet

Elazığ’da yanan evde cesetleri bulunan ve silahla vurulduğu belirlenen Üykü çiftinin cinayet soruşturması derinleşiyor. Altınlar alındıktan sonra evi yaktıkları iddia edilen olayda Ç.G, isimli kadın gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Yakılan evde çifte cinayet düğümü çözülüyor: Elazığ’ı yasa boğan vahşet - Resim: 1

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yanan evde cesetleri bulunan ve silahla vuruldukları belirlenen Ağa (79) ve Nimet Üykü (72) çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada Ç.G. adlı kadın gözaltına alındı.

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Yakılan evde çifte cinayet düğümü çözülüyor: Elazığ’ı yasa boğan vahşet - Resim: 2

Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki 2 katlı müstakil evde, 8 Eylül gecesi yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından evde Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cansız bedenleri bulundu.

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Yakılan evde çifte cinayet düğümü çözülüyor: Elazığ’ı yasa boğan vahşet - Resim: 3

Çiftin cenazeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside çiftin göğüs bölgelerinde mermi izleri tespit edildi. Çiftin silahla vurulduktan sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, Nimet Üykü’ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin de kayıp olduğu belirlendi.

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Yakılan evde çifte cinayet düğümü çözülüyor: Elazığ’ı yasa boğan vahşet - Resim: 4

Soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, evi ateşe verip çaldığı altınlarla İstanbul’a kaçtığı ve bunları kuyumcuda satmaya çalıştığı belirlenen H.Ç., havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Cinayet şüphelisi H.Ç., ‘Kasten öldürme’ ve ‘Yağma’ suçlarından tutuklandı.

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Yakılan evde çifte cinayet düğümü çözülüyor: Elazığ’ı yasa boğan vahşet - Resim: 5

Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burak Kara’nın talimatıyla JASAT personelinden oluşturulan özel ekip, H.Ç.’nin cinayeti tek başına gerçekleştirmediği ve olay sırasında yanında bir kadının bulunduğu iddiasını araştırmaya başladı.

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Yakılan evde çifte cinayet düğümü çözülüyor: Elazığ’ı yasa boğan vahşet - Resim: 6

Ekiplerin çalışmasında, Koçyiğitler köyünde ikamet eden, ancak bir süredir Diyarbakır’da yaşayan eniştesinin yanında kaldığı tespit edilen Ç.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Yakılan evde çifte cinayet düğümü çözülüyor: Elazığ’ı yasa boğan vahşet - Resim: 7
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Yakılan evde çifte cinayet düğümü çözülüyor: Elazığ’ı yasa boğan vahşet - Resim: 9
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Yakılan evde çifte cinayet düğümü çözülüyor: Elazığ’ı yasa boğan vahşet - Resim: 10
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Yakılan evde çifte cinayet düğümü çözülüyor: Elazığ’ı yasa boğan vahşet - Resim: 11
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Yakılan evde çifte cinayet düğümü çözülüyor: Elazığ’ı yasa boğan vahşet - Resim: 12
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Yakılan evde çifte cinayet düğümü çözülüyor: Elazığ’ı yasa boğan vahşet - Resim: 13
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Yakılan evde çifte cinayet düğümü çözülüyor: Elazığ’ı yasa boğan vahşet - Resim: 14
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