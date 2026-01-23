İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında manken Şevval Şahin hakkında gözaltı kararı verilmişti.

TÜRKİYE’YE DÖNECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Şahin, soruşturma nedeniyle hakkında çıkan kararın ardından Türkiye'ye geleceğini açıklamış ama ülkeye dönüş yapmamıştı. Şahin’in sosyal medya hamlesinin ardından Şahin hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Şahin'in, İngiltere merkezli bir modellik ajansın bağlantı linkini paylaşması üzerine Londra’ya yerleştiği iddia edildi.

"MADEM SUÇSUZSUN KAÇMA" YORUMLARI YAPILDI

Şahin'in hamlesinin ardından Londra'ya yerleştiği iddiası gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları "Neden dönmüyorsun?", "Madem suçsuzsun kaçma" ve "Suçlu olmasa Türkiye'ye gelir ifadesini verirdi" gibi yorumlar yapıldı.