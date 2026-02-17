İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve kullanımını kolaylaştırma suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 17 ünlü isim gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan bir diğer ünlü isim de şarkıcı Edis oldu.

'İÇİNİZ RAHAT OLSUN'

'Uzun zamandır planladığı tatilini yarıda kesip en kısa sürede ülkeye döneceğim' diyen Edis, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun