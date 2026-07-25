"Yakala ve Bırak": 22 ilin kesişiminde dev festival

Malatya Sportif Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Hakan Alptekin, “Su sporlarının yapılacağı Kale ilçemizin hem tanıtımı hem de depremden sonra insanların o psikolojiden kurtulması için bu festivali düzenledik. Balığı alı koymuyoruz. Yakalayıp resimleyip video alıp tekrar salıyoruz. Kampımızın çoğu aile. Ordu, İstanbul, Urfa gibi illerle birlikte İsviçre'den bu etkinlik için gelenler oldu. Bu spor tutkulu bir spor. Biz etçil değiliz. Biz yakala bırak yapıyoruz. Sürdürülebilir avcılık gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirastır. Atmosfer ve ortam çok güzel. İnşallah daha sonraki senelerde daha güzel şekilde festivali sürdüreceğiz" diye konuştu.