Malatya’nın Kale ilçesinde kamp kuran olta balıkçılığı tutkunları Karakaya Baraj Gölü'nde 'Yakala Bırak Turna Balığı Yarışması Festivali'ne katıldı. Yarışmada yakalanan turna balıkları 'Doğada hayat var' sloganı ile yeniden baraj gölüne salındı.
"Yakala ve Bırak": 22 ilin kesişiminde dev festival
Malatya’nın Kale ilçesinde bir araya gelen olta balıkçılığı tutkunları, Karakaya Baraj Gölü’nde düzenlenen "Yakala Bırak Turna Balığı Yarışması Festivali" ile unutulmaz anlar yaşadıKaynak: DHA
Malatya'nın turizme elverişli ilçelerinden Kale’de olta balıkçılığı tutkunlarını bir araya getiren 'Yakala Bırak Turna Balığı Yarışması Festivali' düzenlendi. Su sporlarına ilgi duyan toplam 90 yarışmacının kıyı ve bot kategorilerinde katıldığı yarışmada 'Doğada hayat var' sloganı ile olta ile tutulan turna balıkları yapılan ağırlık ve boy ölçümlerinin ardından yeniden baraj gölüne salındı.
İki gün sürecek festivale ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, festivalin düzenlendiği alanı turizme kazandırılması için projelendirdiklerini belirterek, "Hem deprem sonrasındaki normalleşmeye hem de ilçemizin tanıtımına katkı sağlayan güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Malatya'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, 22 ilin geçiş güzergahı olan ilçemizden geçen tüm vatandaşlarında faydalanabileceği bu tür güzel etkinliklere ihtiyacımız var ve bunları süreklilik haline getirmeyi düşünüyoruz" dedi.
Malatya Sportif Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Hakan Alptekin, “Su sporlarının yapılacağı Kale ilçemizin hem tanıtımı hem de depremden sonra insanların o psikolojiden kurtulması için bu festivali düzenledik. Balığı alı koymuyoruz. Yakalayıp resimleyip video alıp tekrar salıyoruz. Kampımızın çoğu aile. Ordu, İstanbul, Urfa gibi illerle birlikte İsviçre'den bu etkinlik için gelenler oldu. Bu spor tutkulu bir spor. Biz etçil değiliz. Biz yakala bırak yapıyoruz. Sürdürülebilir avcılık gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirastır. Atmosfer ve ortam çok güzel. İnşallah daha sonraki senelerde daha güzel şekilde festivali sürdüreceğiz" diye konuştu.
Festivalde kurulan kampa ailesi ile birlikte katılan Muzaffer Sarıkaya, Elazığ'dan geldiklerini belirterek, "Ailece hafta sonu eğlencesi olması adına güzel bir aktivite oluyor. Balık tutmayı bilmesem de atmosfer ve ortam çok güzel. Çok beğendik. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa'dan gelen Fuat Ercan amaçlarının Turna balığı yakalayıp ödül almak olmadığına dikkat çekerek, "Biz doğal ortamda bulunmayı seviyoruz. Yeni arkadaşlıklar edinmek güzel. Biz bu konuya spor gözü ile bakıyoruz. Konya, Mardin, Bursa, İzmir, Diyarbakır gibi Türkiye'nin birçok ilinden gelenler var. Güzel bir atmosfer var. Güzel bir ortam var" dedi.