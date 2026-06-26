Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Karabük'te yaşanan şiddetli yağış, dolu ve fırtına, Cemaller köyü 106 mevkisinde tarım arazilerini vurdu. Ormanlık alandan inen yaka seli, Halit Gömeç’e ait çeltik tarlalarını sular altında bıraktı. Selin beraberinde getirdiği odun parçaları ve orman atıkları, bölgedeki 2 bin dönüm alanı sulayan su kanalını tıkayarak tarlaya doldu.

Sel sularının neden olduğu tahribat sonrası tarlalarda temizlik çalışmaları başlatıldı. Afet bölgesine intikal eden ilgili kurum ekipleri incelemelerde bulunurken Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden bölgeye bir ekskavatör gönderildiği bildirildi.

Tarla sahibi Halit Gömeç’in babası Mehmet Gömeç, yaşanan felaketi anlattı. Dün saat 17.30 sıralarında aniden bastıran sağanak ve dolu yağışının ardından selin oluştuğunu belirten Gömeç, bölgedeki altyapı çalışmalarına tepki gösterdi.

Mehmet Gömeç, selin asıl sebebinin ormanlık alandaki çalışmalar olduğunu savunarak, "Bu selin çıkmasının sebebi, yanan orman bölgesinde orman işçilerinin açtığı yollardır. Vermişler işleri şirkete, ormanın içerisini köstebek yuvasına çevirmişler. Toprağı oynatmışlar. Suyu alan toprak yürüdü geldi sele dönüştü. Irmak gibi sel gelmiş. Odun parçalarını getirmiş" dedi.

"45 senedir burada yaşıyorum. Bu araziye bir selin düştüğünü hatırlamış değilim" diyen Gömeç, zarar gören tarlaları temizlemek için ailecek yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.