Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin gezi rotasında yer alan Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde geçmişte darphane olarak kullanılan Zebil Mağarası'ndan çağlayan şelale, bölgede etkili olan yağışların ardından yeniden akmaya başladı. Yaklaşık 200 metre yüksekten akan şelale, kayaların ortasında gizlenmiş doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Çamlıca Mahallesi muhtarı Hayrettin Değirmenci, mahallenin tarihinin milattan önce 350 yılına dayandığını, birçok tarihi yapıya ve doğal güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Değirmenci, mahallelerine 5 kilometre uzaklıktaki Zebil Dağı'nda bulunan ve eskiden darphane olarak kullanılan mağaranın çıkış noktasından akan suların şelaleyi oluşturduğunu dile getirdi.

Geçmiş dönemlerde altın, gümüş, demir ve çelik gibi madenlerin eritildiği dağın içinde atölye tarzında odaların yer aldığını anlatan Değirmenci, şunları kaydetti:

“Burası mevsimsel olarak iki ay akıyor. Geçmişte buranın darphane olarak kullanıldığını biliyoruz. Zaman zaman merak edip girdiğim yerde, suyun akmasından dolayı deformasyonlar oluşuyor. Mağaranın bir kitabesi de var. Kitabeyi okutamadığımız için sadece fotoğrafını çekiyor, kontrol ediyoruz. Buranın değerli bir yer olduğu ve köklü bir kavmin yaşadığı belli.”

'İÇİNDEKİ SU BİTMİYOR'

Değirmenci, geçmişten beri yürüyüş ve gezi turlarının yapıldığı bölgeye çok sayıda turistin geldiğini belirterek, dağlardan yuvarlanan kayaların zaman zaman şelale yolunu kapattığını söyledi.

Suyun aktığı mağaranın yapısıyla ilgili bilgi veren Değirmenci, “Orada iki ay su akıyor ancak içerideki yapı farklı. Şelale kurumuş olsa bile içerideki su bitmiyor. Su adeta bir terazide dengede duruyor. İçeriden gelen su, atölyelerin altından geçiyor. Atölyeler suyun üzerinde yer alıyor.” dedi.