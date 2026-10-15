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Kaynak: DHA

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde belediye yönetimindeki değişikliğin ardından yeni başkan vekilini belirlemek üzere meclis üyeleri sandık başına gitti. Dört turda tamamlanan seçimde, AK Parti saflarında yer alan Hamdi Açıkgöz çoğunluğun desteğini alarak görevi üstlendi.

Yahşihan Belediyesi hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim’de başlatılan yolsuzluk soruşturmasında, aralarında Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek’in de bulunduğu toplam 5 şüpheli tutuklandı. Gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı, Demirdirek’in görevini sonlandırdı.

ÜÇ İSİM BAŞKAN VEKİLLİĞİ İÇİN YARIŞTI

Yeni görevlendirme amacıyla düzenlenen oylama, Yahşihan Belediyesi Nikâh Salonu’nda basın mensuplarının katılımı olmadan gerçekleştirildi. Meclisteki 13 temsilcinin bulunduğu süreçte AK Parti’den Hamdi Açıkgöz, Milliyetçi Hareket Partisi’nden Tuğrul Yurtoğlu ve bağımsız üye Hacer Çavdar adaylıklarını açıkladı.

Dört oturumun tamamlanmasıyla sonuçlanan seçimde Açıkgöz 10 destek aldı. İki oy MHP’li Yurtoğlu’na giderken bir pusula boş çıktı. Böylece AK Parti’li isim, ilçenin belediye başkan vekilliği görevini devraldı.

HAMDİ AÇIKGÖZ: ÖNÜMÜZDE GÜÇ BİR DÖNEM VAR

Sonuçların kesinleşmesiyle belediye başkanlığı makamına geçen Açıkgöz, ilçenin geleceğine ilişkin değerlendirmesinde kendilerini kolay olmayan bir dönemin beklediğini dile getirdi.

Açıkgöz konuşmasında, “Öncelikle ilçemiz için hayırlı olsun. Bizi zor bir süreç bekliyor. 10 oy AK Parti aldı, 2 oy MHP aldı, 1 oy da boş. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

TUĞRUL YURTOĞLU HAKKINDA İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATILDI

Oylama henüz devam ederken MHP Kırıkkale İl Başkanlığı, partinin Yahşihan’daki adayına ilişkin kararını kamuoyuyla paylaştı. Başkan vekilliği için yarışan Tuğrul Yurtoğlu’nun, Cumhur İttifakı’nın adayına destek verilmesi yönündeki parti talimatına uymadığı gerekçesiyle ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiği duyuruldu.

İl başkanlığının açıklamasında, söz konusu davranışın MHP’nin teşkilat düzeni ve kurumsal kararlarına bağlılık ilkeleriyle uyuşmadığı ifade edildi. Açıklamanın devamında, “Milliyetçi Hareket Partisi’nde hiçbir şahsi irade, teşkilat iradesinin üzerinde değildir. Hiçbir bireysel siyasi hesap, davamızın ve Cumhur İttifakı’nın ortak iradesinden üstün tutulamaz” ifadelerine yer verildi.