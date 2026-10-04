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Kaynak: ANKA

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 26 şüpheliden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, bu karara itiraz etti.

SAVCILIĞIN İTİRAZI KARARA BAĞLANDI

Savcılığın, 11 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin karara 30 Eylül'de yaptığı itiraz, 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Mahkeme, yapılan incelemenin ardından şüphelilerden 1'inin tutuklanmasına karar verdi.

Diğer 10 şüpheli yönünden yapılan itiraz ise reddedildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Yahşihan Belediyesi soruşturması kapsamında daha önce 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 2'si hakkında ev hapsi kararı verilmiş, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.